Путин заявил о важности гордиться достижениями России

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

России есть что защищать и чем гордиться, но главное — показать это всем доброжелателям, заявил президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками выставки-форума «Россия».

«Это очень важно: самим чувствовать это, показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям (а это большинство в мире), чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Кроме того, Путин отметил необходимость уметь продемонстрировать достижения страны. «Нам есть, что показать, и есть, чем гордиться. Но это не все. Важно еще красиво и талантливо это преподнести», — сказал он, похвалив работу сотрудников выставки.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве в День народного единства, 4 ноября 2023 года. Как отмечают организаторы, это крупнейшее подобное событие со времен СССР.

На выставке представлены субъекты России, крупнейшие частные и государственные компании, а также органы исполнительной власти. Сам Путин четыре раза посетил экспозицию.

В феврале президент поручил продлить выставку до 8 июля включительно.