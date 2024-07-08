 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Премьер Индии Моди прилетел в Москву

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетел в Москву, его самолет приземлился в аэропорту Внуково.

Визит Моди в Москву, который продлится 8–9 июля, станет его первой зарубежной поездкой на третьем сроке в должности главы правительства. В Кремле ранее заявили о большом значении этой поездки Моди.

Моди перед вылетом в Москву назвал Путина своим другом
Политика
Нарендра Моди

По данным Economic Times, на предстоящей встрече Моди и президент Владимир Путин обсудят в том числе денежные переводы между странами. Источники Bloomberg сообщили, что президент и премьер могут подписать соглашение, связанное с «военной логистикой».

Сам премьер рассказал, что хочет обсудить с российским президентом различные региональные и глобальные вопросы.

Предыдущий визит Моди в Россию состоялся в 2019 году. Тогда он посетил Дальневосточный экономический форум во Владивостоке. Москву Моди не посещал с 2015 года.

Теги
Персоны
Нарендра Моди Москва Внуково
Моди Нарендра фото

Моди Нарендра

премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Материалы по теме
Моди перед вылетом в Москву назвал Путина своим другом
Политика
Песков заявил о большом значении визита Моди в Россию
Политика
Economic Times назвала основные темы встречи Моди с Путиным в Москве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Впервые в четвертьфинал турнира «Большого шлема» вышли три итальянца Спорт, 15:48
Газпромбанк запланировал открытие офиса в Китае Финансы, 15:47
Тренер школы Плющенко объяснила отказ от фигуриста «скандалами и цирком» Спорт, 15:47
Гладков сообщил об опасности ракетной атаки на Белгород и Шебекино Политика, 15:43
Комитет Думы одобрил штрафы за выгул опасных пород собак без намордников Общество, 15:41
Экс-командующего Балтийским флотом Воробьева назначили на новую должность Политика, 15:35
WSJ узнала о приобретении Carlsberg производителя безалкогольных напитков Бизнес, 15:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Разработчик назвал сроки выпуска водородной версии Aurus Senаt Бизнес, 15:32
GWM анонсировал старт продаж нового Haval H9 в России Авто, 15:26
Politico узнала, что Филиппины разрешат Японии развертывание войск Политика, 15:25
Премьер Индии Моди приехал в Россию. 6 удивительных фактов о политике Life, 15:09
Правительство не поддержало штрафы для родителей за курение детей Политика, 15:02
Четыре ключевых тренда года на маркетплейсах РБК и МТС Банк, 15:01
Прилет премьера Индии Моди в Россию. Видео Политика, 14:59