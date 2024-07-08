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В Россельхознадзор не поступал запрос о допуске на рынок мяса ламы

Фото: Peter Schneider / EPA / ТАСС
Фото: Peter Schneider / EPA / ТАСС

Россельхознадзор не рассматривает вопрос о начале импорта мяса ламы из Боливии, следует из письма, направленного замглавы ведомства Юлией Швабаускене в ответ на запрос депутата Госдумы Георгия Арапова (фракция «Новые люди»).

В документе, который есть в распоряжении РБК, говорится, что Боливия не направляла запрос о включении предприятий по производству мяса ламы в реестр предприятий третьих стран. «В настоящее время Россельхознадзор не рассматривает вопрос открытия допуска указанной продукции боливийского происхождения на территорию Российской Федерации», — добавили в письме.

Россельхознадзор изучит информацию о производителе мяса лам из Боливии
Политика
Фото:Florian Kopp / imagebroker.com / Global Look Press

В начале июня Россельхознадзор запросил информацию о производителе мяса лам из Боливии и об эпизоотической ситуации в стране. Это стало ответом на предложение поставлять в Россию такую продукцию. Директор нацслужбы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Хавьер Суарес, в свою очередь, сообщил, что Боливия подала запрос на экспорт мяса ламы в Россию.

Теги
Россельхознадзор ламы Боливия
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