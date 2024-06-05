Россельхознадзор изучит информацию о производителе мяса лам из Боливии
Россельхознадзор запросил информацию о производителе мяса лам из Боливии и об эпизоотической ситуации в стране в ответ на предложение поставлять в Россию такую продукцию. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.
Соответствующее предложение боливийская сторона сделала на переговорах 29 мая, уточняется в сообщении.
Собеседники также обсудили возобновление поставок говядины в Россию. В 2023 году Боливия запросила материалы, которые бы позволили возобновить экспорт, но ответа не получила.
«Ведомства договорились на уровне контактных лиц обменяться официальными письмами и подготовить все необходимые материалы», — добавили в Россельхознадзоре.
Директор нацслужбы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Хавьер Суарес сообщил, что Боливия уже подала запрос на экспорт мяса ламы в Россию.
«Мясо ламы в нашей страны высокого качества, в нем мало холестерина. Мы сделали запрос, который был принят Россией [для рассмотрения]», — сказал Суарес.
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