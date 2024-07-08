В СК сообщили о поисках женщины с затонувшей в Геленджике яхты
В Геленджике ищут женщину, пропавшую после того, как в акватории Черного моря затонула спортивная парусная яхта, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления Следственного комитета на транспорте.
«Следователем проведен осмотр яхт-клуба, откуда выходило судно», — говорится в сообщении. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.
7 июля в море в пределах города Геленджик затонула спортивная парусная яхта «мх700», на которой проходило обучение яхтингу. Четырех человек удалось спасти, одна женщина пропала. Ее поиски продолжаются.
Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
6 июля в поселке Ливадия произошли три трагедии с утонувшими купальщиками. Погибшие купались в непредназначенных для этого местах. Спасатели предупредили о сильной отжимной волне на пляжах Ливадии и предостерегли от купания в этих местах.