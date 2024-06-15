В Петербурге экипаж яхты спас упавшего с моста в Неву мужчину. Видео

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В Санкт-Петербурге экипаж яхты спас тонущего мужчину, который упал в Неву с Троицкого моста, сообщает «Фонтанка». Им оказался 40-летний гражданин Узбекистана. Врачи диагностировали у мужчины кататравму (повреждения от падения с высоты), ушиб грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.

В разговоре с телеканалом «78» капитан яхты Александр рассказал, что видел, как мужчина перелез через перила Троицкого моста и сам прыгнул в воду. «Мы его спросили: «Сам прыгнул?» Он говорит: «Да, сам». Но он по-русски не особо говорил. Не знаю, может, от чего-то убегал», — добавил он.