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Технологии и медиа ,  
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Telegram оштрафовали на ₽3 млн за неудаление призывов к незаконным акциям

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3 млн руб. за отказ удалить запрещенную законодательством информацию, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города. Как уточняет ТАСС, речь идет о призывах к антиправительственным акциям.

Telegram Messenger Inc. признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП — неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена российским законодательством. Максимальное наказание по статье — штраф 4 млн руб.

Telegram оштрафовали на ₽4 млн за неудаление фейков о военной операции
Общество
Фото:Carl Court / Getty Images

Это не первый раз, когда мессенджер штрафуют за отказ удалить запрещенную информацию. Так, в июне 2023 года Telegram оштрафовали на 4 млн руб. за неудаление 32 каналов, в которых публикуется не соответствующая действительности информация о военной операции.

Теги
Telegram штраф
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