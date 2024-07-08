Telegram оштрафовали на ₽3 млн за неудаление призывов к незаконным акциям

Фото: Андрей Любимов / РБК

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3 млн руб. за отказ удалить запрещенную законодательством информацию, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города. Как уточняет ТАСС, речь идет о призывах к антиправительственным акциям.

Telegram Messenger Inc. признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП — неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена российским законодательством. Максимальное наказание по статье — штраф 4 млн руб.

Это не первый раз, когда мессенджер штрафуют за отказ удалить запрещенную информацию. Так, в июне 2023 года Telegram оштрафовали на 4 млн руб. за неудаление 32 каналов, в которых публикуется не соответствующая действительности информация о военной операции.