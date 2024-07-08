Детский омбудсмен сообщила о воссоединении еще одной семьи в Минске

Фото: malvovabelova / Telegram

Двенадцатилетняя девочка Людмила, которая была разлучена с семьей после начала военной операции, воссоединится с мамой в Минске, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Обмудсмен рассказала, Людмила жила с родителями на Украине. Их семья распалась — девочка осталась с папой и бабушкой, а ее мама забрала троих братьев и сестер. После начала боевых действий девочка с семьей уехали в Россию, а мама с другими детьми — в Польшу.

«В последнее время воспитанием внучки занималась бабушка, из-за возникших трудностей девочка оказалась в социально-реабилитационном центре», — продолжила Львова-Белова. При посредничестве Катара и Международного комитета Красного Креста женщине помогли получить необходимые документы. Теперь они встретятся в посольстве Катара в Белоруссии.

В Россию после начала полномасштабных боев въехали более 700 тыс. несовершеннолетних с Украины. Украина, США и другие страны Запада считают произошедшее депортацией. Кремль с этой оценкой не согласен, подчеркивая, что речь идет не о депортации, а об эвакуации. Россия ведет полный список вывезенных из зоны конфликта украинских детей и готова предоставить их имена, отмечал посол в США Анатолий Антонов.