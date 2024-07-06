Власти Франции запретили вывозить из страны пистолеты Наполеона

Наполеон Бонапарт (Фото: Zuma / ТАСС)

Министерство культуры Франции признало национальным достоянием два пистолета из коллекции Наполеона Бонапарта и запретило вывозить их с территории страны.

«Эта группа объектов представляет большой интерес для национального наследия с точки зрения истории и искусства и должна считаться национальным достоянием. Запрошен отказ от выдачи экспортного сертификата», — говорится в декрете, опубликованном в официальном вестнике правительства республики Journal officiel.

Лот представляет собой набор из двух пистолетов и аксессуаров к ним. Эти пистолеты, сообщается в декрете, Наполеон хотел использовать для самоубийства.

«Это оружие, изготовленное Госсе, было подарено императором генералу Арману де Коленкуру сразу после его попытки самоубийства, в ночь с 12 на 13 апреля 1814 года в замке Фонтенбло», — говорится в сообщении аукционного дома Osenat, в котором лот оценили лот в €1,2 — €1,5 млн. Решение Минкульта Франции было опубликовано за день до выставления пистолетов на торги.

В 2023 году Шляпу-двууголку (бикорн), которую носил первый император Франции Наполеон I Бонапарт (1769–1821) продали на аукционе в Фонтенбло за €1,9 млн.