Три человека получили ранения при атаках на Шебекинский округ
Три человека в Шебекинском городском округе Белгородской области получили ранения из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, инциденты произошли в селах Ржевка и Вознесеновка. В Ржевке служебный автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет. «Ранены два сотрудника предприятия: у одного мужчины осколочное ранение руки, у второго — осколочное ранение ноги», — рассказал губернатор.
В Вознесеновке дрон атаковал пассажирский автобус, его водитель получил осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног, добавил Гладков.
Всех пострадавших определили в больницы. Территория вокруг подорвавшейся машины в Ржевке оцеплена.
В этом же селе при атаке одного дрона на частный дом повреждена крыша здания, вторая атака сильно посекла автомобиль, третий беспилотник взорвался у магазина, выжег вокруг себя сухую траву, рассказал губернатор.