Три человека получили ранения при атаках на Шебекинский округ

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Три человека в Шебекинском городском округе Белгородской области получили ранения из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, инциденты произошли в селах Ржевка и Вознесеновка. В Ржевке служебный автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет. «Ранены два сотрудника предприятия: у одного мужчины осколочное ранение руки, у второго — осколочное ранение ноги», — рассказал губернатор.

В Вознесеновке дрон атаковал пассажирский автобус, его водитель получил осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног, добавил Гладков.

Всех пострадавших определили в больницы. Территория вокруг подорвавшейся машины в Ржевке оцеплена.

В этом же селе при атаке одного дрона на частный дом повреждена крыша здания, вторая атака сильно посекла автомобиль, третий беспилотник взорвался у магазина, выжег вокруг себя сухую траву, рассказал губернатор.