Радиоведущая уволилась после интервью с Байденом с вопросами от его штаба

Ведущая филадельфийской радиостанции WURD Андреа Лоуфул-Сандерс уволилась после того, как провела интервью с президентом США Джо Байденом с использованием вопросов, предоставленных его предвыборным штабом. Об этом сообщили в WURD.

В заявлении президента и гендиректора компании Сары Ломакс говорится, что Лоуфул-Сандерс организовала и согласовала интервью «без ведома, консультаций или сотрудничества с руководством WURD».

«Интервью включало заранее определенные вопросы, предоставленные Белым домом, что нарушает нашу практику оставаться независимым СМИ, подотчетным нашим слушателям», — отметила Ломакс.

По ее словам, Лоуфул-Сандерс и WURD «договорились о расставании».

«Радио WURD не является рупором Байдена или какой-либо другой администрации», — подчеркнуло руководство радиостанции и пообещало пересмотреть свои «политику, процедуры и практику» для укрепления независимости, а также повышения доверия слушателей.

Лоуфул-Сандерс одной из первых взяла интервью у Байдена после его дебатов с соперником, экс-президентом и кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня. 6 июля журналистка заявила в эфире CNN, что команда американского президента направила ей список из восьми вопросов, которые предлагалось задать во время интервью. По словам ведущей, она одобрила четыре из них.

Пресс-секретарь штаба американского президента Лорен Хитт в ответ на слова Лоуфул-Сандерс отметила, что список вопросов прислали люди, помогающие команде вести предвыборную кампанию, а не Белый дом. Ситуация, когда представители кандидата в рамках кампании распространяют предпочтительные для интервью темы — «не редкость», подчеркнула Хитт и добавила, что ведущие «всегда могут задавать вопросы, которые, по их мнению, лучше всего информируют слушателей».

После этого осведомленный источник рассказал CNN, что предвыборный штаб Байдена решил больше не предлагать журналистам, которые собираются брать у него интервью, списки с заранее подготовленными вопросами.