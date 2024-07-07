На Камчатке вулкан Карымская Сопка выбросил столб пепла на 2,5 км

Камчатский вулкан Карымская Сопка выбросил столб пепла высотой 2,5 км, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении. На пути распространения пеплового шлейфа находятся населенные пункты Елизовского муниципального района и Петропавловск-Камчатский городской округ», — сообщили в ведомстве.

В МЧС допустили, что в этих местах могут выпасть осадки в виде вулканического пепла. Вероятность пепловых выбросов и оседания пепла в населенных пунктах этих районов сохранится до 14 июля, предупредили в ведомстве.

По информации МЧС, зарегистрированных туристских групп в районе вулкана нет.