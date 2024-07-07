На Камчатке вулкан Карымская Сопка выбросил столб пепла на 2,5 км
Камчатский вулкан Карымская Сопка выбросил столб пепла высотой 2,5 км, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении. На пути распространения пеплового шлейфа находятся населенные пункты Елизовского муниципального района и Петропавловск-Камчатский городской округ», — сообщили в ведомстве.
В МЧС допустили, что в этих местах могут выпасть осадки в виде вулканического пепла. Вероятность пепловых выбросов и оседания пепла в населенных пунктах этих районов сохранится до 14 июля, предупредили в ведомстве.
По информации МЧС, зарегистрированных туристских групп в районе вулкана нет.
Вулкан Карымская Сопка (Карымский) расположен на юго-востоке Камчатки примерно в 120 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Его высота — 1469 м, а возраст — 6100 лет. Вулкан относится к одним из наиболее активных в мире, он также считается самым активным на полуострове. За последние 100 лет Карымская Сопка извергалась 20 раз.