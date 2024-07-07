Солиста «Морального кодекса» выписали из больницы в Калининграде

Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев выписался из больницы в Калининграде, сообщил ТАСС представитель организатора концерта коллектива, который должен был пройти в Светлогорске 4 июля.

По словам собеседника агентства, артист с группой уехали из Калининградской области. Он добавил, что концерт перенесен, точная дата будет известна 8 июля.

Мазаева госпитализировали 4 июля перед выступлением в светлогорском культурном центре «Янтарь-Холл». Его концертный директор Ирина Беляева сообщила РБК, что у 64-летнего музыканта случился приступ панкреатита.

Сергею Мазаеву 64 года, он родился в Москве в 1959 году. В 1980-х играл в группах «Автограф», «Калинов мост», «Здравствуй, песня» и других. К группе «Моральный кодекс», основанной Павлом Жагуном, Мазаев присоединился в 1989 году и с тех пор является ее солистом.

Артист также выступал с джазовым оркестром Игоря Бутмана. В 2011 году он организовал «Эстрадный оркестр Сергея Мазаева», который спустя три года выпустил дебютную пластинку. В 2013 году запустил проект «QUEENtet Сергея Мазаева».

Мазаев снялся в фильмах «Новейшие приключения Буратино», «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя», «Мексиканский вояж Степаныча», «Обитаемый остров», исполнил эпизодическую роль саксофониста в фильме «Место встречи изменить нельзя». В 2010 году он был удостоен звания заслуженного артиста России.