Солиста «Морального кодекса» госпитализировали перед концертом

В Светлогорске 4 июля должен был состояться концерт «Морального кодекса», но его перенесли. У Сергея Мазаева случился приступ панкреатита

Сергей Мазаев (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева госпитализировали перед концертом в Светлогорске Калининградской области, сообщила РБК его концертный директор Ирина Беляева. У 64-летнего музыканта случился приступ панкреатита.

На сайте культурного центра «Янтарь-Холл», где 4 июля должен был пройти концерт, сообщается, что мероприятие перенесено.

Мазаев родился в Москве в 1959 году, окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Ипполитова—Иванова по классу кларнета. Служил в оркестре Военно-воздушной инженерной академии, участвовал в парадах на Красной площади. В 1980-х играл в группах «Автограф», «Калинов мост», «Здравствуй, песня» и других.

К группе «Моральный кодекс», основанной Павом Жагуном, он присоединился в 1989 году и с тех пор является ее солистом. Также выступал с джазовым оркестром Игоря Бутмана, а в 2011 году организовал «Эстрадный оркестр Сергея Мазаева», который спустя три года выпустил дебютную пластинку. В 2013 году запустил проект «QUEENtet Сергея Мазаева».

Мазаев снялся в фильмах «Новейшие приключения Буратино», «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя» «Мексиканский вояж Степаныча», «Обитаемый остров», исполнил эпизодическую роль саксофониста в «Место встречи изменить нельзя». В 2010 году Мазаев был удостоен звания заслуженного артиста России.