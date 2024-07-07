Меланшон призвал Макрона дать власть «Новому народному фронту»

Президент Франции Эмманюэль Макрон должен призвать левую коалицию «Новый народный фронт» (NFP) к управлению страной, заявил лидер «Непокоренной Франции» (входит в NFP) Жан-Люк Меланшон на фоне результатов выборов в парламент.

«Премьер-министр должен уйти, президент имеет власть и обязан призвать к власти «Новый народный фронт», — сказал он, его слова передает France Info.

Меланшон назвал результаты выборов «огромным облегчением». По его словам, французский народ «явно исключил худшее для себя решение», так как ультраправая коалиция «Национальное объединение» (RN) оказалась «далека от абсолютного большинства».

Согласно последним данным, которые приводит Le Figaro, NFP получит большинство мест в парламенте — от 188 до 199. Затем идет президентская коалиция «Вместе!» (164-169 мест) и «Национальное объединение» (135-143). На четвертом месте по числу мандатов правоцентристское объединение «Республиканцы» (63 места). Всего в парламенте Франции 577 мест.

Премьер Габриэль Атталь сообщил о планах уйти в отставку. «Сегодня вечером политическая группа, которую я представлял в этой кампании («Вместе!» — РБК), не имеет большинства, я подам заявление об отставке президенту республики завтра утром», — заявил он.

В Елисейском дворце заявили, что президент в настоящий момент изучает результаты выборов и пока не будет делать объявлений насчет состава нового правительства.

Макрон объявил о проведении досрочных парламентских выборов во Франции после того, как «Национальное объединение» пришла первой на выборах в Европарламент, ее результат оказался почти в два раза выше, чем у центристской коалиции Besoin d’Europe, в которую входит президентское «Возрождение».

В первом туре, который состоялся 30 июня, у RN также было первое место (33%), затем шла NFP (28%) и на третьем была «Вместе!» (около 21%).