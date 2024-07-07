Три человека пострадали в Ленинградской области во время грозы

Три человека пострадали из-за непогоды в Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета правопорядка и безопасности региона.

«На улице Чкалова в Сланцах сильным ветром снесло крышу дома, придавило человека. Личный состав 145 пожарной части Леноблпожспас освободил мужчину из-под мягкой кровли, передал сотрудникам скорой медицинской помощи», — передает агентство слова пресс-службы.

В Ломоносовском районе дерево упало на машину, в которой находились два человека — женщина-водитель и пассажир. Спасатели достали их и передали сотрудникам скорой помощи.

«Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу МЧС пишет, что в Санкт-Петербурге сотрудники пожарно-спасательных подразделений совершили 59 выездов для устранения последствий стихии, из которых 39 связаны с падением деревьев, 20 — с устранением угрозы падения слабо закрепленных конструкций.

Ранее сообщалось, что 7 июня на Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушатся мощные ливни и ветер.

Из-за непогоды в аэропорту Пулково задержали 13 рейсов, а еще четыре самолета отправили в другие аэродромы.

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