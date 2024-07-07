Двое взрослых и подросток погибли при пожаре в жилом вагончике в Анапе

В Анапе три человека, включая подростка, сгорели в жилом вагончике, следователи возбудили уголовное дело, сообщает Управление СК по Краснодарскому краю.

Дело открыли по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет.

По версии следствия, в ночь на 6 июля в жилом вагончике в селе Сукко произошло возгорание. После локализации пожара там обнаружили тела 15-летнего подростка и двух взрослых.

По предварительным данным, причиной возгорания могло быть короткое замыкание.

В феврале 2024 года в Краснодарском крае в поселке Южный во время пожара погибли три ребенка. В момент пожара в доме находилась многодетная семья с шестью детьми. Пожар на 30 кв. м тогда ликвидировали 12 специалистов и 6 единиц техники.