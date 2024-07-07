В Пулково из-за непогоды четыре самолета отправили на запасной аэродром

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге из-за непогоды в аэропорте Пулково четыре самолета отправили на запасные аэродромы, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«По решению авиакомпаний четыре воздушных судна, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург, отправились на запасные аэродромы», — говорится в сообщении.

Аэропорт обслуживает воздушные суда на прилет и на вылет. В течение менее чем 20 минут взлет и посадка не осуществлялись, добавили в пресс-службе.

Представитель Росавиации Артем Кореняко написал в телеграм-канале, что еще 13 рейсов задержаны на вылет.

Он отметил, что аэропорт работает штатно, в усиленном режиме, и ситуация носит временный характер.

Сегодня, 7 июля, во второй половине дня на город обрушились мощный ливень и ветер, из-за чего вылет самолетов из аэропорта Пулково временно приостановили. В течение дня были отменены рейсы в Ереван и Москву.

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