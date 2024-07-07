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Общество ,  
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В Северной Осетии ограничили въезд большегрузов

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Въезд большегрузов на территорию Республики Северная Осетия — Алания ограничили из-за большого потока транзитного транспорта, сообщает Управление МЧС по республике.

«В связи с увеличением количества транзитного автотранспорта на территории Республики Северная Осетия — Алания въезд большегрузного транзитного транспорта на территорию республики ограничен до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

В Северной Осетии ввели повышенную готовность из-за числа машин у границы
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Ранее власти Северной Осетии с 5 июля ввели режим повышенной готовности в связи с большим количеством транзитных машин у границы с Грузией.

Глава республики Сергей Меняйло поручил заполнить действующие специализированные стоянки и ограничить въезд большегрузов до тех пор, пока места на выделенных для них стоянках не освободятся.

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Теги
Северная Осетия большегрузы ограничения
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