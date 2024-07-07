Вылет самолетов из Пулково приостановили из-за ливня и грозы
Вылет самолетов из Пулково приостановили из-за непогоды, сообщили РБК в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».
«В Санкт-Петербурге гроза, ливень и сильный боковой ветер. В настоящий момент отправка воздушных судов не осуществляется», — говорится в сообщении.
Один рейс ушел на запасной аэродром по решению авиакомпании.
Согласно данным онлайн-табло Пулково, в течение дня были отменены рейсы в Ереван и Москву. На момент публикации задерживается вылет самолетов в Калининград, Ульяновск, Москву, Красноярск, Ярославль и Казань.
Начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов предупреждал о влиянии циклона DELIA. Он прогнозировал 7 июля изменение дневной жаркой погоды на ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра более 20 м/с. Синоптик посоветовал петербуржцам «к 18 часам оказаться дома» из-за возможного падения деревьев.
накрыли Москву. В частности, в Шереметьево перенесли более 25 рейсов «Аэрофлота» из-за непогоды, у стоек регистрации образовались длинные очереди. Однако 8 и 9 июля москвичей ожидает сильная жара, температура воздуха поднимется до 30–31 °C.