Вылет самолетов из Пулково приостановили из-за ливня и грозы

Вылет самолетов из Пулково приостановили из-за грозы, ливня и сильного ветра. Согласно данным онлайн-табло, задерживаются рейсы в Калининград, Ульяновск, Москву, Красноярск, Ярославль и Казань

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Вылет самолетов из Пулково приостановили из-за непогоды, сообщили РБК в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«В Санкт-Петербурге гроза, ливень и сильный боковой ветер. В настоящий момент отправка воздушных судов не осуществляется», — говорится в сообщении.

Один рейс ушел на запасной аэродром по решению авиакомпании.

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Согласно данным онлайн-табло Пулково, в течение дня были отменены рейсы в Ереван и Москву. На момент публикации задерживается вылет самолетов в Калининград, Ульяновск, Москву, Красноярск, Ярославль и Казань.

Начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов предупреждал о влиянии циклона DELIA. Он прогнозировал 7 июля изменение дневной жаркой погоды на ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра более 20 м/с. Синоптик посоветовал петербуржцам «к 18 часам оказаться дома» из-за возможного падения деревьев.