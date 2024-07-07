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Общество ,  
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МЧС раскрыло подробности пожара на газораспределителе возле Алушты

МЧС: пожар на газопроводе под Алуштой локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м
Под Алуштой разгерметизировался подвесной мост газовой трубы, факельное горение локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщили в МЧС. На место направились дополнительные силы, там работают более 50 специалистов

Для тушения пожара в селе Виноградное возле Алушты в Крыму направлена дополнительная группировка сил МЧС, сообщило ведомство.

«В селе Виноградное разгерметизировался подвесной мост газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив. Угрозы населенному пункту нет. К месту направлены дополнительные силы и средства ГУ МЧС России по Республике Крым. На месте работают более 50 специалистов и 14 единиц техники», — говорится в публикации МЧС в телеграм-канале.

Позже ведомство сообщило, что пожар локализован на площади в 1,5 тыс. кв. м.

В Алуште и окрестностях приостановили газоснабжение из-за пожара
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Сообщение о пожаре поступило вечером 6 июля. В связи с аварией в Алуште, Виноградном и еще 13 близлежащих населенных пунктах временно отключили газоснабжение. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что авария имеет технический характер и исключил версию о диверсии.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Алушта Крым Пожар газопровод МЧС
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