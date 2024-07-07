Армия Израиля атаковала оружейный цех ХАМАС на территории школы в Газе

Газа, сектор Газа (Фото: Hadi Daoud / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Израильские военные нанесли удар по оружейному цеху и штабу ХАМАС, которые находятся на территории школы в городе Газе, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Израиля в X (бывший Twitter).

«Истребители ВВС Израиля недавно атаковали комплекс в школьном здании в городе Газе, в котором прятались и находились террористы. В то же время был атакован и разрушен оружейный цех, который был создан на школьной территории и использовался ХАМАС», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что до нападения были предприняты меры для снижения вероятности причинения вреда мирному населению, включая «использование наблюдения с воздуха и дополнительных разведывательных данных».

По данным ведомства, ХАМАС «систематически нарушает международное право, используя гражданские объекты и мирное население в качестве живого щита для террористических атак против Израиля».

Ранее, 4 июня, сообщалось о том, что Израиль получил очередные предложения палестинского движения ХАМАС по сделке о прекращении огня, которые могут приблизить заключение соглашения.

Предыдущее и пока единственное перемирие Израиля и ХАМАС продлилось семь дней — с 24 ноября по 1 декабря. Стороны дважды продлевали перемирие после первоначально оговоренных четырех дней. За это время боевики отпустили 100 израильских заложников.