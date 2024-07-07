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Общество ,  
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В Израиле умер мужчина, заразившийся «поедающей мозг» амебой

Амеба&nbsp;Naegleria fowleri
Амеба Naegleria fowleri (Фото: CDC / Reuters)

Второй по счету израильтянин умер от энцефалита, вызванного редкой амебой Naegleria fowleri, которую называют «поедающей мозг», сообщает издание Times of Israel со ссылкой на местную больницу.

По данным агентства, мужчина мог заразиться амебой во время купания на пляже Гай в Тивериаде. Его госпитализировали 4 июля с лихорадкой, головной болью и рвотой. Когда его состояние ухудшилось, мужчину перевели в больницу «Бейлинсон» в городе Петах-Тиква близ Тель-Авива, где он скончался.

В Минздраве Израиля взяли образцы воды на пляже, где отдыхал мужчина, но не нашли следов заражения Naegleria fowleri.

Такой вид простейших еще называют «амебой, поедающей мозг», потому что она может вызвать инфекцию мозга. В организм человека амеба может попасть вместе с водой через нос.

Предыдущий случай произошел в Израиле в августе 2022 года, тогда мужчина умер от инфекции мозга, вызванной такой же амебой.

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Фото:Warrick Page / Getty Images

Роспотребнадзор 5 июля сообщил, что случаев подобных заражений в России зарегистрировано не было.

Опасная амеба не обитает на территории России, чаще всего она встречается в южных штатах США, Индии и Пакистане. В ведомстве предупредили, что в жару риск заражения во время купания в озерах и реках возрастает.

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Теги
Израиль заражение амёба энцефалит
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