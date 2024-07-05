Роспотребнадзор оценил шансы россиян заразиться «пожирающей мозг» амебой

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В Пакистане молодой мужчина умер после обнаружения Naegleria fowleri известной как «пожирающая мозг» амеба. В Роспотребнадзоре заявили, что случаев подобных заражений в России зарегистрировано не было.

В сообщении ведомства говорится, что опасная амеба не обитает на территории России, чаще всего она встречается в южных штатах США, Индии и Пакистане. В ведомстве предупредили, что в жару риск заражения во время купания в озерах и реках возрастает.

«Роспотребнадзор предупреждает, что в летний период в прудах, озерах и реках есть риск заразиться: вирусными и бактериальными инфекциями, паразитарными и грибковыми заболеваниями, ротавирусом, церкариозом, лямблиозом, гепатитом А», — говорится в сообщении ведомства.

Naegleria fowleri попадает в организм человека через нос. Амеба просачивается в обонятельный нерв, а после этого в мозг и начинает разрушать мозговые ткани. Характерные симптомы заражения: сильная головная боль, жар, тошнота. У больных начинаются проблемы с речью и координацией, могут появляться галлюцинации. После заражения максимальный срок жизни человека около 24 дней. Выживаемость инфицированных около 3%.

В Южной Корее в 2022 году фиксировали случай заражения у мужчины, вернувшегося из Таиланда. У мужчины были все характерные симптомы, он умер в больнице спустя 11 дней после возвращения из отпуска. После дополнительных тестов медики подтвердили, что причиной смерти является контакт с опасной амебой.