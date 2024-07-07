В Дербенте загорелась крыша пятиэтажного дома

Video

В жилом многоквартирном доме в Дербенте начался пожар — загорелась кровля, на месте работают пожарные, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, горит крыша пятиэтажного дома, площадь пожара составляет 500 кв. м.

Пожар тушат 30 человек и 9 единиц техники.

В феврале 2024 года в дагестанском Буйнакске утром загорелась кровля двухэтажного здания ЦУМа. О том, что пожар полностью ликвидирован, МЧС сообщило вечером.

Ликвидация пожара тогда осложнялась расположением ближайшего пожарного гидранта на расстоянии 4 км. В тушении были задействованы 86 сотрудников и 26 единиц техники.