 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Дербенте загорелась крыша пятиэтажного дома

В Дербенте загорелась крыша пятиэтажного дома
Video

В жилом многоквартирном доме в Дербенте начался пожар — загорелась кровля, на месте работают пожарные, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, горит крыша пятиэтажного дома, площадь пожара составляет 500 кв. м.

Пожар тушат 30 человек и 9 единиц техники.

Пожар на топливных резервуарах в Краснодарском крае потушили
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В феврале 2024 года в дагестанском Буйнакске утром загорелась кровля двухэтажного здания ЦУМа. О том, что пожар полностью ликвидирован, МЧС сообщило вечером.

Ликвидация пожара тогда осложнялась расположением ближайшего пожарного гидранта на расстоянии 4 км. В тушении были задействованы 86 сотрудников и 26 единиц техники.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Дагестан пожары Дербент
Материалы по теме
Возникший после аварии на газопроводе под Алуштой пожар локализовали
Общество
Пожар на топливных резервуарах в Краснодарском крае потушили
Политика
Посетители эвакуировались из Дома культуры в Москве из-за пожара
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Велогонщика оштрафовали на €205 за поцелуй жены на «Тур де Франс» Спорт, 16:50
В Дербенте загорелась крыша пятиэтажного дома Общество, 16:37
Как заработать на инфляции: простые шаги РБК и СберИнвестиции, 16:29
«Росатом» заявил о попытках США блокировать проект АЭС «Аккую» в Турции Политика, 16:28
Над Мелитополем сбили пять ракет HIMARS Политика, 16:24
Иранский эсминец Sahand опрокинулся в доке во время ремонта Общество, 16:21
Появились кадры протестов против массового туризма в Барселоне Политика, 16:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Нальчике пообещали наказать родителей, не вставших под гимн в школе Общество, 16:08
Эрдоган заявил, что УЕФА санкциями к игроку сборной бросил тень на Евро Спорт, 16:01
Додик заявил, что Республика Сербская рассмотрит закон об иноагентах Политика, 15:39
На Украине берег пограничной реки Тисы обнесли колючей проволокой Политика, 15:30
Сийярто призвал провоенных политиков в ЕС «пристегнуть ремни» Политика, 15:23
«Зенит» разделил 409-е место в рейтинге клубов с пятой командой Украины Спорт, 15:16
Euractiv сообщил о неготовности заявления НАТО о членстве Киева в альянсе Политика, 15:13