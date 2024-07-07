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Появились кадры извержения вулкана Этна в Италии

Появились кадры извержения вулкана Этна в Италии
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Вулкан Этна, расположенный на острове Сицилия, выбросил столб лавы, пепла и дыма на высоту 5 км, сообщает EFE со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

По его данным, активность вулкана увеличилась в последние часы. Он проснулся 5 июля и начал выпускать газовые кольца.

Крупнейший вулкан Европы Этна начал выпускать «кольца дыма»
Общество

Этна — один из самых активных вулканов в мире и самая высокая островная гора Средиземноморья. В июне 2013 года вулкан занесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в результате очередного извержения Этны пострадали по меньшей мере десять человек. Шестерых госпитализировали в больницы Катании и Ачиреале.

Предыдущее извержение вулкана произошло в ноябре 2023 года.

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Теги
извержение вулкана Этна Италия Сицилия
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