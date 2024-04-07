Крупнейший вулкан Европы Этна начал выпускать «кольца дыма»

Крупнейший вулкан Европы Этна начал выпускать газовые кольца, пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что явление, известное как «кольца вулканического дыма», — достаточно редкое. Они могут образовываться только в круглых жерлах вулкана, что требует спокойной атмосферы.

Технически они состоят не из дыма, а из конденсированных газов, в основном водяного пара, который вышел из магмы и вырвался из жерла вулкана.

Горячие вулканические газы вырываются из круглого жерла Этны короткими импульсами и в результате создают форму кольца.

Би-би-си сообщила, что причиной появления этих газовых колец стало открытие нового кратера на вершине вулкана.

В июле 2023 года над Этной также заметили «кольца вулканического дыма». Очевидцы делились фотографиями явления в соцсетях.

Этна находится на восточном побережье Сицилии, это самый высокий действующий вулкан в Европе.

Последнее извержение вулкана произошло 12 ноября 2023 года. Также крупное извержения Этны было в мае 2023 года. Оно сопровождалось характерным грохотом, который ощущался в соседних городах, в Катании шел лавовый пепел.