Крупнейший вулкан Европы Этна начал выпускать «кольца дыма»
Крупнейший вулкан Европы Этна начал выпускать газовые кольца, пишет Daily Mail.
Издание отмечает, что явление, известное как «кольца вулканического дыма», — достаточно редкое. Они могут образовываться только в круглых жерлах вулкана, что требует спокойной атмосферы.
Технически они состоят не из дыма, а из конденсированных газов, в основном водяного пара, который вышел из магмы и вырвался из жерла вулкана.
Горячие вулканические газы вырываются из круглого жерла Этны короткими импульсами и в результате создают форму кольца.
Би-би-си сообщила, что причиной появления этих газовых колец стало открытие нового кратера на вершине вулкана.
В июле 2023 года над Этной также заметили «кольца вулканического дыма». Очевидцы делились фотографиями явления в соцсетях.
Этна находится на восточном побережье Сицилии, это самый высокий действующий вулкан в Европе.
Последнее извержение вулкана произошло 12 ноября 2023 года. Также крупное извержения Этны было в мае 2023 года. Оно сопровождалось характерным грохотом, который ощущался в соседних городах, в Катании шел лавовый пепел.
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