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Крупнейший вулкан Европы Этна начал выпускать «кольца дыма»

На Сицилиии вулкан Этна начал выпускать газовые кольца

Крупнейший вулкан Европы Этна начал выпускать газовые кольца, пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что явление, известное как «кольца вулканического дыма», — достаточно редкое. Они могут образовываться только в круглых жерлах вулкана, что требует спокойной атмосферы.

Технически они состоят не из дыма, а из конденсированных газов, в основном водяного пара, который вышел из магмы и вырвался из жерла вулкана.

Горячие вулканические газы вырываются из круглого жерла Этны короткими импульсами и в результате создают форму кольца.

Би-би-си сообщила, что причиной появления этих газовых колец стало открытие нового кратера на вершине вулкана.

Посмотрите на удивительное природное явление — газовые кольца над Этной
Life
Фото:o.khristenko2023 / VK

В июле 2023 года над Этной также заметили «кольца вулканического дыма». Очевидцы делились фотографиями явления в соцсетях.

Этна находится на восточном побережье Сицилии, это самый высокий действующий вулкан в Европе.

Последнее извержение вулкана произошло 12 ноября 2023 года. Также крупное извержения Этны было в мае 2023 года. Оно сопровождалось характерным грохотом, который ощущался в соседних городах, в Катании шел лавовый пепел.

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Теги
Этна вулкан кольца Сицилия Италия
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