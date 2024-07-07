Капитолий Пенсильвании эвакуировали из-за минирования «во имя Палестины»

Капитолий штата Пенсильвания, Гаррисберг, США (Фото: Paul Weaver / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Капитолий штата Пенсильвания эвакуировали после того, как неизвестные сообщили о минировании здания, передает ABC27 со ссылкой на представителя демократов в палате представителей.

По словам собеседника телеканала, 250 членов палаты представителей и сената штата получили сообщение от человека, который утверждал, что разместил взрывные устройства по всему комплексу «во имя Палестины». Неизвестный угрожал, что будет активировать бомбы «каждые несколько часов», пока президент Джо Байден не выступит с публичным осуждением действий Израиля в секторе Газа. Полиция обыскала здания, однако взрывные устройства обнаружены не были.

Капитолий штата Пенсильвания находится в городе Гаррисберг. В нем проходят заседания генеральной ассамблеи штата, состоящей из палаты представителей и сената. Там также расположены офисы губернатора и вице-губернатора Пенсильвании.

В апреле в десятках штатах США прошли пропалестинские протесты. Студенты требовали изменения политики Вашингтона в отношении Израиля и разрыва сотрудничества своих университетов с компаниями, связанными с войной Израиля и ХАМАС. Байден отметил, что власти не изменят подходы по ситуации на Ближнем Востоке.