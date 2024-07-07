Ремонт на магистральном газопроводе в районе Алушты займет 7–10 суток

Власти оценили время ремонта газопровода после пожара под Алуштой

Video

Ремонтные работы на магистральном газопроводе в районе Алушты в Крыму, где из-за пожара без газа остались 14 населенных пунктов, займут от семи до десяти суток, сообщил замминистра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.

Он отметил, что специалисты уже приступили к ремонту. «Сформированы ремонтные бригады, организовывается доставка необходимых строительных материалов», — написал Воронкин.

Вечером 6 июля на газораспределителе в селе Виноградное под Алуштой произошел пожар. Огонь локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. В результате пожара без газа остались около 1,7 тыс. абонентов пригорода, сообщили в алуштинской администрации.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что авария носит технический характер — власти исключают версию о диверсии. Советник главы Крыма Олег Крючков назвал причиной возгорания аварию на сетях.