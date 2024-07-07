 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Алуште и окрестностях приостановили газоснабжение из-за пожара

В Алуште и 14 близлежащих селах и поселках приостановили газоснабжение из-за пожара на распределителе, заявила глава города. Без газа остались около 1,7 тыс. абонентов. Возгорание локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м

Из-за повреждения магистрального газопровода «при невыясненных обстоятельствах» в районе села Виноградное в Алуште и 14 близлежащих населенных пунктах временно приостановлено газоснабжение, сообщила глава алуштинской администрации Галина Огнева в телеграм-канале.

Так, газоснабжение отключили потребителям из сел Малый маяк, Верхняя и Нижняя Кутузовки, Изобильное, Виноградное, Лазурное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое; поселков Лаванда, Семидворье, Бондаренково, Чайка, Утес.

«Информация о ходе восстановительных работ будет размещена дополнительно», — добавила Огнева.

В комментарии ТАСС она уточнила, что без газа остались примерно 1,7 тыс. потребителей.

Мэр Алушты предупредила о возможном отключении газа в городе из-за пожара
Общество

Вечером 6 июля на газораспределителе в Виноградном произошел пожар. В тушении принимают участие более 30 человек, в готовность привели аэромобильную группировку, сообщало региональное управление МЧС. Позже федеральное министерство заявило, что на место отправились дополнительные силы.

По данным МЧС, после разгерметизации подвесного моста газовой трубы произошло факельное горение с переходом на лесной массив. Угрозы для населенного пункта нет, добавили в ведомстве. К 1:18 мск удалось локализовать пожар на площади 1,5 тыс. кв. м.

Огнева предупреждала, что 7 июля в Алуште могут полностью или частично отключить газоснабжение. По ее словам, пострадавших в результате произошедшего нет, угроза для домов отсутствует.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что авария носит технический характер — власти исключают версию о диверсии. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что причиной возгорания стала авария на сетях. Он уточнил, что восстановительные работы начнутся после выгорания газа в трубах.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Крым Алушта газоснабжение
Материалы по теме
МЧС раскрыло подробности пожара на газораспределителе возле Алушты
Общество
Мэр Алушты предупредила о возможном отключении газа в городе из-за пожара
Общество
На газораспределителе близ Алушты произошел пожар
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Число раненых при обстреле Горловки выросло до девяти Политика, 01:12
МЧС раскрыло подробности пожара на газораспределителе возле Алушты Общество, 01:11
В Дагестане более 70 тыс. человек остались без света из-за замыкания Общество, 00:58
В Алуште и окрестностях приостановили газоснабжение из-за пожара Общество, 00:57
Близ Калининграда заметили американский разведывательный беспилотник Политика, 00:24
Как Англия и Нидерланды вышли в полуфинал Евро-2024. Фоторепортаж Спорт, 00:22
Нидерланды и Англия в полуфинале. Что произошло на Евро Спорт, 00:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Стали известны все пары 1/2 финала Евро-2024 Спорт, 00:03
Как в России отреагировали на отказ борцов от участия в Олимпиаде Спорт, 00:00
Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Турцией в 1/4 финала Евро Спорт, 06 июл, 23:54
Киев назвал условие для посредников в мирных переговорах с Россией Политика, 06 июл, 23:44
Над Белгородской областью сбили семь беспилотников Политика, 06 июл, 23:41
Мэр Алушты предупредила о возможном отключении газа в городе из-за пожара Общество, 06 июл, 23:30
На газораспределителе близ Алушты произошел пожар Общество, 06 июл, 23:30