В Алуште и окрестностях приостановили газоснабжение из-за пожара

В Алуште и 14 близлежащих селах и поселках приостановили газоснабжение из-за пожара на распределителе, заявила глава города. Без газа остались около 1,7 тыс. абонентов. Возгорание локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м

Из-за повреждения магистрального газопровода «при невыясненных обстоятельствах» в районе села Виноградное в Алуште и 14 близлежащих населенных пунктах временно приостановлено газоснабжение, сообщила глава алуштинской администрации Галина Огнева в телеграм-канале.

Так, газоснабжение отключили потребителям из сел Малый маяк, Верхняя и Нижняя Кутузовки, Изобильное, Виноградное, Лазурное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое; поселков Лаванда, Семидворье, Бондаренково, Чайка, Утес.

«Информация о ходе восстановительных работ будет размещена дополнительно», — добавила Огнева.

В комментарии ТАСС она уточнила, что без газа остались примерно 1,7 тыс. потребителей.

Вечером 6 июля на газораспределителе в Виноградном произошел пожар. В тушении принимают участие более 30 человек, в готовность привели аэромобильную группировку, сообщало региональное управление МЧС. Позже федеральное министерство заявило, что на место отправились дополнительные силы.

По данным МЧС, после разгерметизации подвесного моста газовой трубы произошло факельное горение с переходом на лесной массив. Угрозы для населенного пункта нет, добавили в ведомстве. К 1:18 мск удалось локализовать пожар на площади 1,5 тыс. кв. м.

Огнева предупреждала, что 7 июля в Алуште могут полностью или частично отключить газоснабжение. По ее словам, пострадавших в результате произошедшего нет, угроза для домов отсутствует.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что авария носит технический характер — власти исключают версию о диверсии. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что причиной возгорания стала авария на сетях. Он уточнил, что восстановительные работы начнутся после выгорания газа в трубах.