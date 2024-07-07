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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области при атаке FPV-дрона пострадали две женщины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Украинские FPV-дроны атаковали дачный поселок Экспресс в Алешинском муниципальном округе Херсонской области, в результате ранены две женщины, сообщил глава региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

«Две женщины получили ожоги второй — третьей степени», — уточнил он. Спасатели оказали пострадавшим первую помощь, а позднее доставили их в больницу.

В Херсонской области при атаке дрона на рынок пострадали три человека
Политика
Фото:SALDO_VGA / Telegram

Регион регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам. Накануне три человека получили ранение при атаке дрона на фургон в поселке Новая Маячка.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон находятся под контролем Киева.

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Теги
Херсонская область пострадавшие Владимир Сальдо
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