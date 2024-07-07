В Херсонской области при атаке FPV-дрона пострадали две женщины

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Украинские FPV-дроны атаковали дачный поселок Экспресс в Алешинском муниципальном округе Херсонской области, в результате ранены две женщины, сообщил глава региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

«Две женщины получили ожоги второй — третьей степени», — уточнил он. Спасатели оказали пострадавшим первую помощь, а позднее доставили их в больницу.

Регион регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам. Накануне три человека получили ранение при атаке дрона на фургон в поселке Новая Маячка.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон находятся под контролем Киева.