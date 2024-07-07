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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об уничтожении двух установок Patriot

Минобороны заявило об уничтожении двух установок Patriot в Одесской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot у населенного пункта Южное в Одесской области, сообщило Минобороны России.

Удар был нанесен расчетом комплекса «Искандер», уточнили в ведомстве. Помимо Patriot, военные уничтожили радиолокационную станцию «Жираф», добавили в Минобороны.

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Политика
ПВО Patriot

ЗРК Patriot был разработан в конце 1970-х годов американской оборонной компанией Raytheon. Эти комплексы можно применять в качестве средства противовоздушной обороны.

Батарея Patriot обычно состоит из пяти-восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления и источника энергоснабжения. Персонал батареи — от 70 до 90 человек. Такие системы Украине поставляют США и Германия.

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Теги
Минобороны Patriot Одесская область
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