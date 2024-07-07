В Хабаровске перевернулся катер с людьми, три человека пропали

В Хабаровске три человека пропали после ухода под воду катера

В Хабаровске на реке Амур неподалеку от моста перевернулся катер с людьми, трое из них пропали, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.

Катер «Амур» затонул в реке около 02:00 по местному времени 7 июля (19:00 мск 6 июля), уточнили в ведомстве. На его борту находились пять человек, два пассажира — мужчина и женщина смогли самостоятельно выплыть на берег. Судьба троих человек — водителя судна и еще двух женщин неизвестна.

По предварительным данным, люди находились в катере без спасательных жилетов, отметили в пресс-службе.

Сотрудники МЧС организовали поисково-спасательную операцию: пропавших людей ищут на катерах в реке. Также спасатели обследуют береговую черту от моста и ниже по течению Амура с обеих сторон.

В ведомстве добавили, что в Амуре из-за подъема уровня воды при прохождении паводка сейчас плавает много бревен и коряг. Кроме того, в реке местами усилилось течение, возникли водовороты.

Ранее, 5 июля, супружеская пара туристов и гид перевернулись во время сплавления на рафте по реке Быстрая на Камчатке. Все трое зацепились за перевернувшееся судно, но гида унесло течением. Супруги смогли выплыть на берег самостоятельно благодаря жилетам. Спасатели начали поиск гида, об обнаружении пропавшего МЧС пока не сообщало.