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На реке Быстрая на Камчатке перевернулся рафт с туристами. Видео

На реке Быстрая на Камчатке перевернулся рафт с туристами, течением унесло гида

На реке Быстрая на Камчатке перевернулся рафт с туристами. Видео
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На Камчатке супружеская пара и гид перевернулись на рафте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю. Гида до сих пор ищут.

Инцидент произошел на реке Быстрая, по которой сплавлялись туристы. Когда судно перевернулось, все трое зацепились за него, однако гида унесло течением.

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Очевидец, находившийся в это время на рыбалке, сообщил о произошедшем спасателям, которые обнаружили супружескую пару. Мужчина и женщина смогли выплыть благодаря спасательным жилетам. «Их эвакуировали в безопасное место. Поиски гида продолжаются», — рассказали в МЧС.

Сплавляться по рекам Камчатки сейчас крайне опасно, предупредили спасатели. До сих пор снег продолжает активно таять, поэтому уровень воды в реках достаточно высокий. Ситуацию усугубили дожди, подчеркнули в ведомстве.

В мае во время сплава по реке Усьва в Прикамье утонул пермский фотограф. Он перевернулся на байдарке, когда фотографировал туристов, и упал в ледяную воду без спасательного жилета.

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Теги
Камчатка МЧС туристы река происшествие
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