В Дагестане 70 тыс. человек остались без света из-за замыкания на трансформаторе

В Дагестане более 70 тыс. человек остались без света из-за замыкания

В Хасавюрте более 70 тыс. человек остались без света из-за замыкания на силовом трансформаторе, сообщила мэрия города в телеграм-канале.

Трансформатор вышел из строя, вместе с ним отключились другие. К 21:10 мск без света оставались свыше 70 тыс. жителей Хасавюрта и населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов.

На подстанцию «Ярыксу» в Хасавюрте, где в результате аварии вышел из строя один из трех трансформаторов, привезли новое оборудование. К полуночи восстановительные работы полностью завершили, энергоснабжение в городе и соседних населенных пунктах восстановили.

Проверку обстоятельств аварии начала региональная прокуратура.

Ранее, 5 июля, четыре десятка населенных пунктов в Ярославской области остались без воды и света из-за грозы. Специалисты начали восстановительные работы. Водоснабжение в целом восстановили ночью, к вечеру 6 июля в отдельных местах Даниловского района сохранялись перебои с подачей электричества.