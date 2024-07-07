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Общество ,  
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В Дагестане более 70 тыс. человек остались без света из-за замыкания

В Дагестане 70 тыс. человек остались без света из-за замыкания на трансформаторе

В Хасавюрте более 70 тыс. человек остались без света из-за замыкания на силовом трансформаторе, сообщила мэрия города в телеграм-канале.

Трансформатор вышел из строя, вместе с ним отключились другие. К 21:10 мск без света оставались свыше 70 тыс. жителей Хасавюрта и населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов.

Часть Ярославской области осталась без света и воды после грозы
Общество

На подстанцию «Ярыксу» в Хасавюрте, где в результате аварии вышел из строя один из трех трансформаторов, привезли новое оборудование. К полуночи восстановительные работы полностью завершили, энергоснабжение в городе и соседних населенных пунктах восстановили.

Проверку обстоятельств аварии начала региональная прокуратура.

Ранее, 5 июля, четыре десятка населенных пунктов в Ярославской области остались без воды и света из-за грозы. Специалисты начали восстановительные работы. Водоснабжение в целом восстановили ночью, к вечеру 6 июля в отдельных местах Даниловского района сохранялись перебои с подачей электричества.

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Теги
Дагестан энергоавария короткое замыкание Хасавюрт отключение электричества
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