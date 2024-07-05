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Общество ,  
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Часть Ярославской области осталась без света и воды после грозы

После сильной грозы в Ярославской области город Данилов и еще 39 населенных пунктов остались без света и воды, сообщает губернатор области Михаил Евраев.

«Сильная гроза со шквалистым ветром прошла по региону. В Даниловском районе без воды и света остались город и 39 населенных пунктов», — написал он в телеграм-канале.

Повреждения получили три автомобиля, крыши нескольких частных домов и детский сад «Сказка». Среди мирных жителей никто не пострадал.

В Даниловском районе ввели режим повышенной готовности, там работают комиссия по чрезвычайным ситуациям, штаб по ликвидации последствий урагана, шесть бригад электриков, пять бригад лесозаготовителей и аварийная бригада Северного водоканала.

Ночью намерены возобновить водоснабжение. Бригады продолжают работы по восстановлению электричества, отметил Евраев.

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Фото:Роскосмос

Ливень с грозой и градом прошел также в Москве во второй половине дня 5 июля.

Замглавы города Петр Бирюков сообщил, что в отдельных районах столицы во время первой волны ливня выпало до 20% месячной нормы осадков, больше всего — на северо-западе, севере города и в Зеленоградском административном округе.

Часть Ярославской области осталась без света и воды после грозы
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Теги
Ярославская область Михаил Евраев гроза
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