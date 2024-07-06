Минобороны: ПВО сбила семь беспилотников в Белгородской области

Над Белгородской областью сбили семь беспилотников

Российские средства ПВО сбили семь беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Все дроны уничтожили между 21:15 и 23:20 мск, уточнили в ведомстве.

Ранее, около 21:40 в Белгородской области объявили опасность атаки дронов. Аналогичный режим ввели в Курской и Воронежской областях.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, только в течение дня над территорией региона уничтожили пять дронов. В ночь на 6 июля над Курской областью сбили еще семь дронов.