В трех российских регионах объявили угрозу атаки дронов

На всей территории Воронежской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

Незадолго до этого в Белгородской и Курской областях также была объявлена опасность атаки беспилотников. В обоих регионах ее объявили одновременно в 21:41 мск. Гусев сообщил об опасности около 22:30 мск.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала боевых действий на Украине. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, только в течение дня над территорией региона уничтожили пять дронов. В ночь на 6 июля над Курской областью сбили еще семь дронов.