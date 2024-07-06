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Военная операция на Украине ,  
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В трех российских регионах объявили угрозу атаки дронов

В Воронежской, Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

На всей территории Воронежской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

Незадолго до этого в Белгородской и Курской областях также была объявлена опасность атаки беспилотников. В обоих регионах ее объявили одновременно в 21:41 мск. Гусев сообщил об опасности около 22:30 мск.

В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА
Политика

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала боевых действий на Украине. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, только в течение дня над территорией региона уничтожили пять дронов. В ночь на 6 июля над Курской областью сбили еще семь дронов.

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Теги
Александр Гусев Воронежская область Курская область Белгородская область
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