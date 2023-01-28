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Представитель далай-ламы ушел с поста верховного ламы Калмыкии

Представитель далай-ламы в России ушел с поста после внесения его в реестр иноагентов

Почетный представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Эрдни-Басан Омбадыков (Тэло Тулку Ринпоче), которого 27 января Минюст внес в список иностранных агентов, покинул свой пост верховного ламы Калмыкии. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Центрального хурула Калмыкии.

«Мне стало известно, что 27 января 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло мое имя в реестр иностранных агентов. В сложившейся ситуации считаю целесообразным передать все полномочия, связанные с постом шаджин-ламы республики Калмыкия», — заявил Омбадыков.

Он отметил, что в последние два дня люди выражали ему «озабоченность и сочувствие» в связи с внесением в список иностранных агентов, и он благодарен за высокую оценку его работы. Омбадыков пожелал народу Калмыкии и буддистам «сохранять мужество, стойкость и приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия», которые исповедует учение Будды. Представитель далай-ламы высказывался против боевых действий на Украине и выступал в поддержку Киева, сейчас он находится за границей и является гражданином США.

Тэло Тулку Ринпоче пробыл на посту шаджин-ламы (главы буддистов Калмыкии) почти 30 лет — с 1992 года. Под его руководством были воздвигнуты 30 буддистских храмов и молельных домов. При его участии был осуществлен визит Далай-ламы в Россию в ноябре 2004 года.

27 января Минюст включил в реестр иностранных агентов Илью Прусикина (лидеры группы Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году), Рафиса Кашапова (татарского правозащитника), Дарью Серенко (феминистку и активистку за права женщин), а также Фонд развития цифровых прав и организацию «Философия ненасилия». Министерство поясняло, что они созданы иноагентами (политологом Андреем Колесниковым и организацией «Роскомсвобода», также внесенными в список иностранных агентов).

Теги
иноагенты Далай-лама Калмыкия Минюст
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