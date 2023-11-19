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Шляпу Наполеона I Бонапарта продали на аукционе за €1,9 млн

Шляпу императора Франции Наполеона I Бонапарта продали на аукционе за €1,9 млн
Фото: Osenat
Фото: Osenat

Шляпу-двууголку (бикорн), которую носил первый император Франции Наполеон I Бонапарт (1769-1821) продали на аукционе в Фонтенбло за €1,9 млн, сообщает в X (ранее — Twitter) аукционный дом Osenat, проводивший торги.

«После долгих торгов шляпа императора Наполеона I нашла своего покупателя за €1 932 000» — сказано в сообщении. Изначально шляпа оценивалась в €600-800 тыс.

Это рекордная сумма для лота из коллекции, связанной с Наполеоном I Бонапартом, уточнили организаторы. Как уточняет Le Figaro, раньше рекорд принадлежал другой шляпе французского императора, которую в 2014 году выкупил на торгах Osenat южнокорейский предприниматель почти за €1,9 млн.

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Шляпу-двууголку выкупил представитель итальянского коллекционера, последний не стал раскрывать свою личность, пишет газета.

Проданный головной убор датирован приблизительно 1810 годом. Он изготовлен из войлока серо-коричневого цвета и украшен трехцветной кокардой (лентой, сложенной сборками и собранной кружком). Наполеон носил эту двууголку на борту брига Inconstant, на котором бежал из ссылки с острова Эльба в 1815 году, утверждают организаторы.

Шляпа хранилась в семье интенданта императорского дворца полковника Пьера Байона до конца XIX века, затем его внук продал головной убор антикварщику. После этого шляпа несколько раз передавалась от одного частного коллекционера к другому.

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Теги
Наполеон Аукцион шляпа Франция
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