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Военная операция на Украине ,  
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Эстония передала Украине системы ПВО малой дальности Mistral и ракеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Переносной зенитный ракетный комплекс&nbsp;Mistral
Переносной зенитный ракетный комплекс Mistral (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина получила из Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы Mistral и ракеты к ним, сообщила пресс-служба Министерства обороны прибалтийской республики в соцсети X.

«В Украину доставлены системы ПВО малой дальности Mistral и ракеты, предоставленные Эстонией», — говорится в сообщении ведомства.

Украинские военные используют эти ракеты с 2022 года, тогда правительство Норвегии передало Украине 100 переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral, предназначенных для поражения низколетящих вертолетов и самолетов.

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Бельгия, Венгрия, Кипр, Франция и Эстония договорились о совместных закупках ЗРК Mistral в июне 2024 года. В том же месяце глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе соглашение о совместных обязательствах в области безопасности между Украиной и ЕС.

Документ официально закрепил ряд инициатив ЕС по поддержке Киева, включая поставки оружия, обучение украинских военных, разминирование, а также сотрудничество в борьбе с кибер- и гибридными угрозами.

Кремль оценил последствия обязательных поставок оружия НАТО Украине и заявил, что это решение ничего не изменит.

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Теги
ПВО ЗРК Mistral Эстония Украина
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