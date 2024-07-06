Эстония передала Украине системы ПВО малой дальности Mistral и ракеты

Переносной зенитный ракетный комплекс Mistral (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина получила из Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы Mistral и ракеты к ним, сообщила пресс-служба Министерства обороны прибалтийской республики в соцсети X.

«В Украину доставлены системы ПВО малой дальности Mistral и ракеты, предоставленные Эстонией», — говорится в сообщении ведомства.

Украинские военные используют эти ракеты с 2022 года, тогда правительство Норвегии передало Украине 100 переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral, предназначенных для поражения низколетящих вертолетов и самолетов.

Бельгия, Венгрия, Кипр, Франция и Эстония договорились о совместных закупках ЗРК Mistral в июне 2024 года. В том же месяце глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе соглашение о совместных обязательствах в области безопасности между Украиной и ЕС.

Документ официально закрепил ряд инициатив ЕС по поддержке Киева, включая поставки оружия, обучение украинских военных, разминирование, а также сотрудничество в борьбе с кибер- и гибридными угрозами.

Кремль оценил последствия обязательных поставок оружия НАТО Украине и заявил, что это решение ничего не изменит.