Эстония закрыла на выходные проход в Россию через погранпункт в Нарве

На мосту, соединяющем Нарву и Ивангород, образовалась очередь, так как российские пограничники замедлили работу, заявили их эстонские коллеги. Когда они закрыли свой КПП в сторону России, ожидавших на мосту людей пропустили за час

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Пограничный пункт на эстонско-российской границе в Нарве на выходные будет закрыт в направлении России, сообщил начальник бюро погранохраны Восточной префектуры Эрик Пургель, передает Delfi.

КПП снова будет работать с 7:00 24 июня. В направлении Эстонии он продолжит работать штатно, там проход людей идет бесперебойно.

По словам Пургеля, это связано с очередями, возникшими из-за замедления работы российских пограничников в Ивангороде. Он утверждает, что люди ждали прохода часами.

«Количество пересекающих границу вчера и сегодня было нормальным, и эстонская пограничная служба также работала быстрее, чем обычно, но пересекающим границу приходится долго ждать на Нарвском мосту, чтобы попасть в Россию. Именно поэтому мы вчера закрыли погранпереход раньше обычного, чтобы защитить здоровье и безопасность людей», — сказал Пургель. Он отметил, что на мосту было жарко, люди не имели возможности сесть или попить.

Пургель сообщил, что 20 июня в 17:00 на мосту образовалась очередь, в которой было около 500 человек. С эстонской стороны были вынуждены начать регулировать поток прибывающих на КПП. 21 июня очередь продолжала двигаться медленно. Пургель заявил, что, когда Эстония закрыла свой КПП, с российской стороны ожидающих прохода пропустили в течение часа.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

Российский Ивангород и эстонская Нарва находятся на противоположных берегах реки Нарвы. Погранпункты расположены у моста, который носит название мост Дружбы. С 1 февраля 2024 года движение автотранспорта по мосту полностью закрыто, официальная причина — ремонт российского КПП. Пассажирам автобусов из Пскова в Таллин и обратно приходится проходить контрольные пункты пешком.

В прошлом месяце Пургель заявил, что Россия в ночь на 23 мая убрала 24 из 50 буев, установленных на реке для разграничения территориальных вод двух стран. Такие буи устанавливают каждую весну, а разметку ежегодно пересматривают в связи с изменением русла. До начала конфликта на Украине их установка проводилась «по обоюдному согласию», но с прошлого года Москва не соглашается с эстонскими властями в этом вопросе, сказал Пургель.