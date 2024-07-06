Песков назвал богатой повестку визита индийского премьера в Москву

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / Sputnik / Reuters)

Повестка визита премьер-министра Индии Нарендра Моди в Москву будет богатой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Очевидно, что повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная. Это будет официальный визит, и мы надеемся, что главам удастся пообщаться и в неформальной обстановке», — цитирует Пескова журналист.

Пресс-секретарь президента добавил, что переговоры пройдут и в узком составе в Кремле, и в расширенном, в составе делегаций, а также отметил значимость этого визита для российско-индийских отношений.

Встреча российского президента Владимира Путина и индийского премьера запланирована на 8–9 июля. Предполагается, что Моди во время визита в Россию поднимет в том числе вопрос об увольнении индийцев, которые были «по ошибке» отправлены на службу в армию.

Визит Моди в Москву станет первой зарубежной поездкой, после того как он в третий раз вступил в должность главы правительства по итогам всеобщих выборов. Ранее после переизбрания глава правительства Индии всегда посещал первыми соседние страны, такие как Шри-Ланка, Бутан и Мальдивы, и это считалось «устоявшейся традицией».