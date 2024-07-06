В Киргизии у готовивших госпереворот изъяли 50 единиц оружия

Силовики изъяли 50 единиц огнестрельного оружия и более 250 тыс. патронов у группировки, которая подозревается в подготовке захвата власти в Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

«В результате проведенных обысков по месту жительства и в используемых транспортных средствах ряда членов деструктивной группировки <...> были обнаружены 50 единиц оружия», — говорится в сообщении.

В ГКНБ уточнили, что было изъято 20 пистолетов и 255 тыс. патронов, 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, а также 150 милицейских и 100 военных головных уборов, бронежилетов, два дрона, рации, самодельные взрывчатые вещества, экстремистская литература и «другие предметы».

«Кроме того, при обыске были обнаружены личные документы ряда граждан, в том числе военный билет, принадлежащий депутату Марлену Маматалиеву», — добавила пресс-служба ведомства.

Маматалиев сказал, что военный билет у него был украден, сообщает «Sputnik Кыргызстан». Депутат рассказал, что его документы украли из сейфа во время протестов в 2020 году, и предположил, что это сделали именно задержанные.

«В настоящее время по данному факту проводятся дополнительные следственные и оперативные мероприятия», — отметили в ГКНБ.

5 июля спецслужбы в Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти. По версии следователей, группировку сформировали из «лиц, поддерживающих идеологию криминалитета, а также фанатично исповедующих религиозную идеологию». Были задержаны пять человек.