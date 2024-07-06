 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков заявил об отсутствии контактов с Западом по условиям мира Путина

Песков: Запад не связывался с Кремлем по предложениям Путина по миру на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Западные страны не инициировали контакты с Россией по условиям мира на Украине, которые в июне предложил российский президент Владимир Путин, заявил «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на вопрос о том, проявлял ли кто-то из западных политиков интерес к предложению Путина и связывался ли с Кремлем.

14 июня президент России во время выступления в МИДе заявил, что Москва готова к прекращению огня и переговорам в случае, если Киев полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и откажется от вступления в НАТО. Москва готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», подчеркнул тогда Путин.

Условием прекращения военного конфликта президент также назвал отмену санкций западных стран против России. Кроме того, в международных договорах должен быть зафиксирован статус новых регионов как российских.

Путин предложил Украине условия мира. Главное
Политика
Владимир Путин

Российский лидер отметил, что если Украина и Запад откажутся от инициативы, то это будет «их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития». Президент подчеркнул, что в случае дальнейшего развития конфликта реалии на земле и условия переговоров будут иными.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Путина ультиматумом, которому нельзя доверять. По его словам, оно ничем не отличается «от посланий в прошлом».

В середине июня в Швейцарии прошел саммит по мирному урегулированию на Украине. На него пригласили более 160 стран, однако участие приняла лишь 91 (плюс Косово). Итоговая декларация, которую подписали более 80 государств, содержит требования об освобождении всех военнопленных, возвращении на Украину всех детей и гражданских лиц, которые «были депортированы, незаконно перемещены и задержаны», а также о переходе под украинский контроль атомных станций, в частности Запорожской АЭС.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Россия Украина Военная операция на Украине переговоры
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин на встрече с Орбаном предложил поговорить о мире на Украине
Политика
Эрдоган назвал Лукашенко условие перемирия России и Украины
Политика
Большинство жителей ЕС одобрили идею мирных переговоров России и Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Оправдает ли Англия статус фаворита. Интриги 1/4 финала Евро Спорт, 10:16
Рябков допустил «некую конкретизацию» ядерной доктрины Политика, 10:03
Как отмена льготной ипотеки повлияет на цены на недвижимость Pro, 10:01
«Яндекс» обучит губернаторов и чиновников технологиям на транспорте Бизнес, 10:00
Топ-10 самых высоких ставок по накопительным счетам до 18% годовых Инвестиции, 10:00
Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по ПВО в Полтавской области Политика, 09:42
«Красный Октябрь»: как будет меняться знаковый остров Москвы РБК и Красный Октябрь, 09:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Будапешт отменил встречу глав МИД Германии и Венгрии Политика, 09:35
В Сумской области и Никополе сообщили о повреждении энергообъектов Политика, 09:27
10 лучших акций первой половины и второго квартала 2024 года: рейтинг РБК Инвестиции, 09:00
Смерть короля: как неудача с топовыми процессорами добивает Intel Pro, 09:00
На что способны военные спутники и противокосмическое оружие разных стран Политика, 09:00
Песков заявил об отсутствии контактов с Западом по условиям мира Путина Политика, 08:48
Александр Гудков объяснил отмену показа шоу его студии в кинотеатрах Технологии и медиа, 08:45