Песков: Запад не связывался с Кремлем по предложениям Путина по миру на Украине

Песков заявил об отсутствии контактов с Западом по условиям мира Путина

Западные страны не инициировали контакты с Россией по условиям мира на Украине, которые в июне предложил российский президент Владимир Путин, заявил «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на вопрос о том, проявлял ли кто-то из западных политиков интерес к предложению Путина и связывался ли с Кремлем.

14 июня президент России во время выступления в МИДе заявил, что Москва готова к прекращению огня и переговорам в случае, если Киев полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и откажется от вступления в НАТО. Москва готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», подчеркнул тогда Путин.

Условием прекращения военного конфликта президент также назвал отмену санкций западных стран против России. Кроме того, в международных договорах должен быть зафиксирован статус новых регионов как российских.

Российский лидер отметил, что если Украина и Запад откажутся от инициативы, то это будет «их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития». Президент подчеркнул, что в случае дальнейшего развития конфликта реалии на земле и условия переговоров будут иными.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Путина ультиматумом, которому нельзя доверять. По его словам, оно ничем не отличается «от посланий в прошлом».

В середине июня в Швейцарии прошел саммит по мирному урегулированию на Украине. На него пригласили более 160 стран, однако участие приняла лишь 91 (плюс Косово). Итоговая декларация, которую подписали более 80 государств, содержит требования об освобождении всех военнопленных, возвращении на Украину всех детей и гражданских лиц, которые «были депортированы, незаконно перемещены и задержаны», а также о переходе под украинский контроль атомных станций, в частности Запорожской АЭС.