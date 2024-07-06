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В Стамбуле и других городах Турции заметили в небе падающий метеорит

Жители Стамбула и нескольких других городов Турции увидели в небе падающий метеорит, сообщает турецкая газета Sozcu со ссылкой на Космическое агентство страны.

«Метеор, увиденный сегодня ночью в небе в разных частях нашей страны, вызвал восторг», — цитирует газета агентство.

Момент падения метеорита заметили в Стамбуле и Анкаре, а также во многих точках провинций Бурса, Ялова, Коджаэли, Бартин, Зонгулдак, Карабюк, Чанкыры и Чорум.

По данным Habereniz, никаких официальных заявлений о небесном теле, замеченном в последние часы, сделано не было.

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В сентябре 2023 года на юго-востоке Турции упал крупный метеорит.

Падение космического тела наблюдали жители сразу нескольких провинций: Газиантеп, Малатья, Эрзурум, Шанлыурфа и Элязыг. Официальных заявлений турецких властей по этому поводу нет.

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Теги
Турция падение метеорита Стамбул
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