В небе над Португалией и Испанией заметили метеорит. Видео
В ночь с 18 на 19 мая в небе над Португалией пролетел метеорит, сообщило издание Observador. Очевидцы рассказали, что видели световой шар зеленого-синего цвета, который пролетел от Порту до Лиссабона. Также метеорит был замечен в некоторых регионах Испании.
На сайте Службы гражданской защиты сообщалось о случае «падения метеорита» в районе Каштру-Дайри в округе Визеу, но позже это сообщение пропало, отмечает Publico. Источник издания из Окружного командования по оказанию помощи (CDOS) Визеу рассказал, что предупреждение поступило к властям от местного жителя, который сообщил о падении объекта в районе Серра-де-Монтемуро. Пожарные выехали на место происшествия, но примерно до 2 часов ночи так и не нашли ничего.
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