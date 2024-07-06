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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Reuters узнал о внезапной отмене визита прокурора МУС в Газу

Reuters: прокурор МУС отменил визит в Газу в день запроса на арест Нетаньяху
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отменил визит в сектор Газа после объявления о запросе ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«В тот же день, когда прокурор Международного уголовного суда Карим Хан неожиданно запросил ордеры на арест лидеров Израиля и ХАМАС, участвовавших в конфликте в Газе, он внезапно отменил миссию по сбору доказательств в регионе», — написало агентство.

Источники уточнили, что планирование визита велось в течение нескольких месяцев совместно с американскими чиновниками.

В ходе поездки планировалось собрать доказательства военных преступлений и предоставить израильским лидерам возможность обосновать свою позицию.

Суд и израильские официальные лица должны были встретиться 20 мая в Иерусалиме, чтобы выработать окончательные детали миссии. Вместо этого Хан в тот день запросил ордера на арест лидеров ХАМАС.

По словам источников, его шаг подорвал сотрудничество с США и разозлил Великобританию, члена-основателя суда.

Суд в Гааге приостановил процесс выдачи ордера на арест Нетаньяху
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Биньямин Нетаньяху

МУС 20 мая запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны Йоава Галанта, а также лидера ХАМАС в Газе Яхьи Санвара, главы политического крыла группировки Исмаила Хании и командира ее военного крыла Мохаммеда Дейфа по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Позже, 28 июня, досудебный трибунал суда отложил принятие решения о выдаче ордера в связи с заявлением Великобритании, в котором оспаривается юрисдикция МУС в отношении граждан Израиля «в обстоятельствах, когда Палестина не может осуществлять уголовную юрисдикцию в отношении граждан Израиля в соответствии с соглашениями в Осло».

Трибунал предоставил Британии и другим странам срок до 12 июля для предоставления своих наблюдений.

Ни США, ни Израиль не признают юрисдикцию МУС.

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Теги
Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа МУС ордер на арест
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