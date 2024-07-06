В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

Над территорией Липецкой области объявили режим воздушной опасности, сообщает губернатор области Игорь Артамонов.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он в телеграм-канале.

МЧС области также объявило о желтом уровне воздушной опасности в 2:48 мск.

Позже, в 3:39 мск, Артамонов сообщил о красном уровне опасности в связи с угрозой атаки БПЛА. Губернатор попросил жителей оставаться дома или найти безопасное укрытие.

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

Так, 30 июня, в Липецкой области над промышленной зоной российские средства ПВО сбили девять беспилотников. Губернатор тогда уточнил, что никто не пострадал.