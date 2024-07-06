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Военная операция на Украине ,  
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В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

Над территорией Липецкой области объявили режим воздушной опасности, сообщает губернатор области Игорь Артамонов.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он в телеграм-канале.

МЧС области также объявило о желтом уровне воздушной опасности в 2:48 мск.

Позже, в 3:39 мск, Артамонов сообщил о красном уровне опасности в связи с угрозой атаки БПЛА. Губернатор попросил жителей оставаться дома или найти безопасное укрытие.

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Политика
Фото:Минобороны РФ

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

Так, 30 июня, в Липецкой области над промышленной зоной российские средства ПВО сбили девять беспилотников. Губернатор тогда уточнил, что никто не пострадал.

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Теги
Липецкая область Воздушная тревога Военная операция на Украине
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