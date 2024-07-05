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Ученые оценили риски для купания из-за появления медуз в водоемах Москвы

Медуза Craspedacusta sowerbii
Медуза Craspedacusta sowerbii (Фото: imago stock&people / Global Look Press)

В водоемах Москвы обитает только один вид пресноводных медуз — Craspedocusta sowerbii («Краспедокуста сауэрби»), который не опасен для человека, однако контакт с этими стрекающими может вызвать индивидуальную аллергическую реакцию, рассказали опрошенные РБК эксперты.

Craspedocusta sowerbii — это вид-«вселенец», с большой долей вероятности завезенный из бассейна китайской реки Янцзы, рассказала РБК ведущий научный сотрудник лаборатории донной фауны океана Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Тина Молодцова. Они переносятся в водоемы главным образом вместе с декоративной растительностью, а также водоплавающими птицами, уточнила она.

Поскольку контакт с медузами может вызывать у некоторых людей аллергию, купающимся рекомендуется избегать попадания их веществ на глаза и слизистые, предупредила ученый. Данных о том, что такие медузы являются переносчиками каких-либо заболеваний, в настоящее время нет, сказала она.

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Общество
Фото:Matt Cardy / Getty Images

Вместе с тем медузы этого вида могут вызвать серьезную экологическую проблему, поскольку они являются активными хищниками, сообщила специалист. Они питаются мелкими пресноводными животными — ракообразными, коловратками и личинками насекомых, которые создают кормовую базу рыб, а также икрой и личинками последних. По этой причине размножение медуз может приводить к сокращению других видов, отметила Молодцова.

Основной фактор, способствующий появлению пресноводных медуз, — это повышение температуры воды до 25–30 градусов, пояснила ученый. В Москве она уже прогрелась до нижней границы, уточнила она.

Доктор биологических наук, академик РАН и заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ Владимир Малахов также призвал не бояться медуз Craspedocusta sowerbii. Он рассказал, что вид в основном живет на дне водоемов в виде полипов.

Старший преподаватель географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова также отметил, что вид не опасен, и объяснил появление медуз жарой. «Таких медуз встречали и раньше, в прудах — охладителях тепловых и атомных электростанций, температура воды в них выше соседних водоемов, что позволяло медузам менять фазу жизненного цикла с полипа на непосредственно медузу», — добавил он.

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